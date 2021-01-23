Koronavirüs aşısı olan Melih Gökçek ve eşi ortalığı fena karıştırdı
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Koronavirüs aşısı olan Melih Gökçek ve eşi ortalığı fena karıştırdı

23.01.2021 09:34 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:50
Koronavirüs aşısı olan Melih Gökçek ve eşi ortalığı fena karıştırdı

Melih Gökçek, dün eşi Nevin Gökçek ile birlikte koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biz de aşımızı yaptırdık" diyen Gökçek, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini topladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, dün koronavirüs aşısı yaptırdı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşı yaptırdığını duyuran Gökçek, kullanıcıların tepkileri ile karşılaştı.

"KARI KOCA BİZ DE AŞIMIZI YAPTIRDIK"

Twitter'dan "Karı koca biz de aşımızı yaptırdık. Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin." diyerek paylaşım yapan Gökçek, sağlık çalışanı ya da 85 yaş üstü kişi olmadığı için tepki topladı.

Aşı olan Melih Gökçek ve eşi ortalığı fena karıştırdı

KULLANICILARIN TEPKİLERİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Yaptığı açıklama sonrası kullanıcılardan aşıyı nasıl yaptırdıklarına dair gelen tepkilere yanıt veren Melih Gökçek, "Bazı arkadaşlar aşıyı nasıl vurdurduğumuzu soruyor. Kayınvalidem 105 yaşında. Biliyorsunuz 85 yaş üstü öncelikli. Aynı adreste 65 yaşın üstünde iseniz öncelikten siz de yararlanıyorsunuz. Benim ve eşimin yaşı 65 üzeri olduğu için biz de yararlandık. İşte Sağlık Bakanlığı duyurusu." ifadelerinde bulundu.

Aşı olan Melih Gökçek ve eşi ortalığı fena karıştırdı
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