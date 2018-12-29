Asi Nehri Üzerindeki Su Sümbülleri Temizleniyor

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kaplayan su sümbülleri mini ekskavatör yardımıyla temizleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri nehir yüzeyini istila eden su sümbüllerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, vinç yardımıyla nehre indirilen mini ekskavatör ile sümbüller toplanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait botların da yer aldığı temizleme çalışmasında çok sayıda personel görev alıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su sümbüllerinin tamamının temizlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Asi Nehri'nde ağustos ayından bu yana temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini ancak yoğun yağmur nedeniyle birkaç hafta ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Öksüz, "Su sümbülüyle mücadele ve temizleme çalışmalarımız, yağmurun durmasıyla beraber yeniden başladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA