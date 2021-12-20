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Asi Nehri taştı bahçeler sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Asi Nehri taştı bahçeler sular altında kaldı Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı bahçeleri su bastı ve sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti.

Asi Nehri taştı bahçeler sular altında kaldı

Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı bahçeleri su bastı ve sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti.

3 gündür etkili olan yağışlar, Asi Nehri'nin taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte bazı bahçeleri su bastı. Asi Nehri odunları Samandağ sahiline taşıdı. Odunları toplamak için vatandaşlar yağmura rağmen sahile akın ederek kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Asi Nehri taştı bahçeler sular altında kaldı

Asi Nehri taştı bahçeler sular altında kaldı

Asi Nehri taştı bahçeler sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri

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