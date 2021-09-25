Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor - Haberler
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Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen ve Samandağ'da sahile vuran su sümbüllerinin, belediye ekiplerince temizlenmesine başlandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen ve Samandağ'da sahile vuran su sümbüllerinin, belediye ekiplerince temizlenmesine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, traktörün arkasına takılan tırmıkla sahili kaplayan su sümbüllerini topluyor. Görevliler, topladıkları bitkileri çöp poşetlerine dolduruyor.

Hatay'da önceki gün sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ ilçesinde sahili kaplamıştı.

Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor - Haberler
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