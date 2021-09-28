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Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğarak Suriye'den geçen Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri olduSamandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğarak Suriye'den geçen Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu

Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. Balıkçıların gün batımında balık avı ise kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

(Alican Gümüş/İHA)

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Samandağ sahilini istilacı su sümbülleri kapladı

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Haber: Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu - Haberler
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