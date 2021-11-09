Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor - Haberler
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Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması devam ediyor.

HATAY (AA) - Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, nehrin Antakya ilçe merkezinden geçen kısmında biriken su sümbüllerini tekne yardımıyla temizliyor.

Ekipler nehrin bir bölümde biriktirdikleri su sümbüllerini daha sonra toplayarak tekneye dolduruyor.

Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bilim insanlarınca istilacı bir tür olarak nitelendiriliyor.

Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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