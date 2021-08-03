Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Asi Nehri'nin geçtiği Antakya Köprüsü altındaki su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Bölgeden numune alındı.
İlk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalmasına bağlı öldüğü belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco