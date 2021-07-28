Aşı kimliği nasıl alınır? Aşı kimliği nedir?
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Aşı kimliği nasıl alınır? Aşı kimliği nedir?

Aşı kimliği nasıl alınır? Aşı kimliği nedir?
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Korona ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam etmekte. Türkiye'de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak'ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS'nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Aşı kimliği nasıl alınır? Aşı kimliği nedir?

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor. Aşı kimliği nasıl alınır? Aşı kimliği nedir? Aşı kimliği nasıl alınır?

AŞI KİMLİĞİ NASIL ALINIR?

Türkiye'de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak'ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS'nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar.

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden "COVID-19 Aşı Durumu" menüsüne, ardından "COVID-19 Aşı Kartı" sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

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