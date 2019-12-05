: Aşı karşıtlığı neden artıyor, halk sağlığı tehlikede mi?

05.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:46

Nevşin Mengü ile Bire Bir programına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Önder Ergönül son dönemde artan aşı karşıtlığını değerlendirdi. Böyle giderse salgın riskinin artacağını ve halk sağlığının tehlikeye gireceğini savunan Ergönül, Sağlık Bakanlığı'nı aşının zorunlu kılınması seçeneğini değerlendirmeye çağırdı.

Haber Videosu