Aşı karşıtlarını savunan Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım - Haberler Magazin
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Aşı karşıtlarını savunan Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yeğeninin düğününe katılan oyuncu Erkan Petekkaya, sohbet ettiği basın mensuplarıyla aşı hakkında konuştu. Aşı karşıtlarını savunan Petekkaya, "Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım" dedi.

Son olarak TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, önceki akşam yeğeni Levent Çatmaz ve Seren Kestel'in düğün törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Erkan Petekkaya, ünlü oyuncunun eşi Didem Petekkaya, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üstlendi.

"AŞININ UYGULANMA BİÇİMİNE KARŞIYIM"

Yeni bir dizide rol almaya hazırlanan Erkan Petekkaya, törende basın mensuplarıyla da sohbet etti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için geliştirilen aşılardan bahseden Petekkaya, aşı karşıtlığını savundu. Aşının uygulanma biçimine karşı olduğunu söyleyen Petekkaya, "Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben da aşının uygulanma biçimine karşıyım" dedi.

"İNSANLARA NEDEN HEP BIONTECH VURUYORLAR?

Dikkat çeken açıklamalarına devam eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Sağlık Örgütü kimin elinde? Ne oluyor, bu işler nasıl dönüyor? Niye durmadan insanlara BioNTech vuruyorlar? Biz de vatandaş olarak ve başka insanları tehlikeye sokmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çözmemiz gereken en büyük sorun pandemidir."

Aşı karşıtlarını savunan Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım
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Haber: Aşı karşıtlarını savunan Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım - Haberler Magazin
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