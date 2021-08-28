Aşı karşıtı imam açığa alındı
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Aşı karşıtı imam açığa alındı

Aşı karşıtı imam açığa alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesinde görevli bir imam, cemaat ve mahalle halkına aşı olmamalarını, aşının haram olduğunu söylediği iddiaları ile Çameli Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde görevli bir imam, cemaat ve mahalle halkına aşı olmamalarını, aşının haram olduğunu söylediği iddiaları ile Çameli Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

Çameli ilçesinde görevli bir mahalle imamı aşıya karşı cemaat ve mahalle halkına aşı olmamalarını, aşının haram olduğunu söyledi. İmam, virüse inanmadığını bu yüzden maske kullanmaya da gerek olmadığı konularındaki telkin ve söylemleri nedeniyle Çameli Kaymakamlığınca açığa alındı. İmamın ismi ve görev yaptığı cami bilgisi verilmezken, açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aşı karşıtı imam açığa alındı - Haberler
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