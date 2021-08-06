Aşı abdesti bozar mı? Korona aşısı abdesti bozar mı?
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Aşı abdesti bozar mı? Korona aşısı abdesti bozar mı?

Aşı abdesti bozar mı? Korona aşısı abdesti bozar mı?
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COVID-19'a yakalanan çoğu kişi, hafif ila orta düzeyde semptomlar göstermekte ve özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir. Aşılama hızla devam ederken vatandaşlar, Aşı abdesti bozar mı? Korona aşısı abdesti bozar mı? sorularını aratıyor.

Vatandaşlar tarafından koronavirüs aşı hızı devam ederken vatandaşlar Aşı abdesti bozar mı? Korona aşısı abdesti bozar mı? sorularının yanıtını merak ediyor.

AŞI ABDESTİ BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulunca aşıya ilişkin yapılan açıklamada, "Kurulumuz, 2005 yılında besleyici veya keyif verici mahiyette olmayan aşıların orucu bozmayacağı hükmüne varmıştır. Günümüzde, uluslararası fetva meclislerinin görüşleri de bu yöndedir." denildi.

İslâm'ın beş temel esasından biri olan oruç; fecr-i sâdıktan (tan yerinin beyazlığından) güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cinsî münasebetten uzak durarak îfâ edilen bir ibâdettir. Buna binaen oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur.

Hanefi mezhebinden İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşüne ve bu doğrultuda Osmanlı'da Fetvâhane-i Âli'nin verdiği fetvaya ve Kurulumuzca daha önceki yıllarda alınan kararlara uygun olarak 2005 yılında Kurulumuz, besleyici ve keyif verici olarak kullanılmayan aşıların iğne şeklinde uygulanmasının orucu bozmayacağı hükmüne varmıştır. Aşağıda açıklandığı gibi, günümüzde uluslararası fetva meclislerinin görüşleri de bu yöndedir.

İğne ve aşı bağlamında tedavi yöntemleriyle ilgili olarak vücûda verilen maddeler ve uygulanan tedavi yöntemlerinden orucu bozanlar şunlardır:

Vücûda kan vermek

Vücuda serum vermek

Vitamin içerikli iğne yaptırmak

Gıda ve keyif verici enjeksiyonlar

Su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan dışarıdan bir maddenin vücûda verilmesiyle uygulanan endoskopi, kolonoskopi, bölgesel ve genel anestezi yaptırmak

Periton diyalizine girmek

Damara serum verilerek yapılan hemodiyaliz

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