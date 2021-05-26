Asfaltlama yaparken silindirin altında can verdi
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Asfaltlama yaparken silindirin altında can verdi

Asfaltlama yaparken silindirin altında can verdi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur - Haberler | Güncel

MERSİN'de, asfaltlama çalışması sırasında şarampole devrilen silindirin altında kalan operatör İsa Aydın (37), hayatını kaybetti.

MERSİN'de, asfaltlama çalışması sırasında şarampole devrilen silindirin altında kalan operatör İsa Aydın (37), hayatını kaybetti.

Gülnar ilçesindeki caddede asfaltlama çalışması yapan, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde görevli operatör İsa Aydın, kullandığı silindirle şarampole yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı silindirin altından çıkardı. Yapılan kontrolde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


Asfaltlama yaparken silindirin altında can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur

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