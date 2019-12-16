Asfalt çalışmaları tek tek tamamlanıyor
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Asfalt çalışmaları tek tek tamamlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluluk alanlarında yürüttüğü altyapı ve üstyapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

16.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:16
Asfalt çalışmaları tek tek tamamlanıyor

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, geçen hafta içinde Sümerler Mahallesi Mozaik Caddesi 85. Sokak'ta başlattığı beton asfalt serim çalışmasını tamamladı.

Yapılan çalışmayı kısa sürede tamamlayan Büyükşehir ekipleri, il genelinde vatandaşların ulaşım güvenliğini gözeterek hummalı çalışmalar gerçekleştirmeye ve ihtiyaç dâhilindeki alanlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler
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