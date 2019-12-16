Asfalt çalışmaları tek tek tamamlanıyor

16.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:16

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, geçen hafta içinde Defne Sümerler Mahallesi Mozaik Caddesi 85. Sokak'ta başlattığı beton asfalt serim çalışmasını tamamladı.

Yapılan çalışmayı kısa sürede tamamlayan Büyükşehir ekipleri, il genelinde vatandaşların ulaşım güvenliğini gözeterek hummalı çalışmalar gerçekleştirmeye ve ihtiyaç dâhilindeki alanlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler