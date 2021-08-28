"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
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"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi

'Aşçı Yahya Baba'nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağı olarak düzenlenen alanda pişirilen aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağı olarak düzenlenen alanda pişirilen aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

Osmanlı döneminde "Aşçı Yahya Baba" olarak bilinen ve bereketlendirdiği yemeklerinin artanıyla balıkları besleyen aşçının geleneği, Trakya Üniversitesince sürdürülüyor.

Müzenin bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, gönüllü olarak lokma pişirip ziyaretçilere dağıtıyor.

Bu kapsamda kent sakinlerinin yardımlarıyla aşure malzemeleri hazırlandı. Kadınlar muharrem ayı dolayısıyla büyük bir kazanda aşure pişirdi.

Aşure dağıtımı öncesi etkinliğe katılanlarla kazanın başında dua edildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık vatandaşlara aşure ikram etti.

Milletvekili Aksal, AA muhabirine, muharrem ayının bir yandan Kerbela ile matem ayı bir yandan da aşure ile bolluk ve bereket ayı anlamına geldiğini söyledi.

Aşurenin birçok ürünün bir arada kaynayarak oluşturulduğunu belirten Aksal, "Bu ürünlerden oluşan aşure ile inanılmaz bir lezzet ortaya çıktı. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, kaynaşmamıza vesile olur diye her yıl aşuremizi yapıyoruz. Bu yıl da burada yaptık. Tabi ki buranın ayrı bir anlamı var. Herkesin emeğine sağlık, Allah kabul etsin. Birliğe, beraberliğe ve bolluğa vesile olsun." dedi.

Prof. Dr. Tabakoğlu da aşurenin taşıdığı anlam itibarıyla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe katkı vermesini diledi.

Adetlerin yaşatılması gerektiğini dile getiren Tabakoğlu, "Aşçı Yahya Baba bu mekanda dualarla bu kazanları kaynattı. Şimdi bu imaret yine can, vücut buldu, yine burada hayırseverlerimiz sayesinde burada lokma ve şimdi de aşure hayrı yapıyorlar." diye konuştu.

'Aşçı Yahya Baba'nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
'Aşçı Yahya Baba'nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
'Aşçı Yahya Baba'nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
'Aşçı Yahya Baba'nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi - Haberler
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