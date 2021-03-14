Aşçı, sahte içkiden öldü
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Aşçı, sahte içkiden öldü

14.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:08
Aşçı, sahte içkiden öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde içtiği sahte içkiden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet B. (42), yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde içtiği sahte içkiden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet B. (42), yaşamını yitirdi.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan aşçı Mehmet B. dün akşam saatlerinde, evinde içtiği sahte içkinin ardından rahatsızlandı. Eşi Özlem B., 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Ambulansla Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan  Mehmet B., doktorların  tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Mehmet B.' nin  sahte içkiden yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

İÇKİYİ SU ŞİŞESİNDE GETİRDİ

Mehmet B.' nin  ölümünün ardından başlatılan soruşturmada eşi Özlem B.' nin ifadesinde 2 gün önce  eşinin su şişesinin içinde eve sahte içki  getirdiğini, içtikten sonra fenalaştığını söylediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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