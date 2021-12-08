Aşçı adayları öğrenciler İstanbul'daki yarışmada birinci oldu - Haberler
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Aşçı adayları öğrenciler İstanbul'daki yarışmada birinci oldu

Aşçı adayları öğrenciler İstanbul'daki yarışmada birinci oldu
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu tarafından İstanbul'da üçüncüsü organize edilen "Chocolate Cup 2021" Çikolata Yarışması'nda birinci oldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu tarafından İstanbul'da üçüncüsü organize edilen "Chocolate Cup 2021" Çikolata Yarışması'nda birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Atlar Kurd, Muhammet Duru ve Zeynep Demir, Öğretim Görevlisi Furkan Burak Ünal koçluğunda hazırlandıkları yarışmada, Black Box Ekip kategorisinde yarıştı.

Öğrenciler birinci olarak altın madalya kazandı.

Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Adem Yılmaz tarafından takdim edilen plaketi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini temsilen Öğretim Görevlisi Sinem Akman teslim aldı.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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