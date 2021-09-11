Asayişi huzuru bozan 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Asayişi huzuru bozan 7 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Asayişi huzuru bozan 7 kişi gözaltına alındı

Malatya'da yapılan operasyonla huzuru ortamını bozmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da yapılan operasyonla huzuru ortamını bozmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Malatya'da var olan huzur ve sükün ortamını bozmaya çalışan 7 şahsa yönelik yürülüten çalışmalarda, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 52 adet fişek, 24 adet kartuş, farklı türlerde değişik miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Konu ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA

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