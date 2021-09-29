Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı - Haberler
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Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı Diyarbakır'da komşu iki kişi oturdukları apartmanın asansöründe sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

DİYARBAKIR (İHA) - Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da komşu iki kişi oturdukları apartmanın asansöründe sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Komşular asansörden indikten sonra sokak ortasında komşulardan kimliği belirlenemeyen kişi belinden çıkardığı tabancayla M.B isimli komşusuna silahla ateş ederek ağır yaraladıktan sonra bölgeden kaçtı. Şahsın ateş etmesi nedeniyle yolda geçen H.İ 'nin ise kurşun tişörtünden sıyrılarak teğet geçti.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, M.B. işyerine yakın olan evinden ayrılarak asansöre bindi, bu sırada ismi öğrenilemeyen komşusu ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma M.B.nin Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan işyerine kadar devam ederken, ismi öğrenilemeyen komşusu belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan M.B. ağır yaralanırken, kurşunlar olay yerinden geçen H.İ. isimli gencin tişörtünden girerek teğet geçti.

Silahla ateş eden şahıs kaçtı

Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan M.B. çevredekiler tarafından olayın yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan M.B. tedavi edilmek üzere ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Çok sayıda boş kovan bulundu

Çevrede yapıtları inceleme çok sayıda boş kovan ile bir adet patlamamış mermi bulurken, çevredeki bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntülerini de incelemeye aldı.

Polis, şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı

Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı

Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı

Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı
İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri
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