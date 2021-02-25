Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı
25.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:10
Son dakika haber: SULTANGAZİ'de bir binada bulunan asansörde mahsur kalan Özcan Şahin adlı kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
SULTANGAZİ'de bir binada bulunan asansörde mahsur kalan Özcan Şahin adlı kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İstanbul
Olay, Yunus Emre Mahallesi 1408 sokakta bulunan bir binada gerçekleşti. Binadaki asansöre binen kargo firması çalışanı Özcan Şahin (20), asansörün bozulması sonucu mahsur kaldı. Şahin'in asansörde mahsur kaldığını farkeden bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde asansörün kapısını açarak Özcan Şahin'i kurtardı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı