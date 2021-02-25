Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı
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Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı

25.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:10
Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı

Son dakika haber: SULTANGAZİ'de bir binada bulunan asansörde mahsur kalan Özcan Şahin adlı kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SULTANGAZİ'de bir binada bulunan asansörde mahsur kalan Özcan Şahin adlı kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 1408 sokakta bulunan bir binada gerçekleşti. Binadaki asansöre binen kargo firması çalışanı Özcan Şahin (20), asansörün bozulması sonucu mahsur kaldı. Şahin'in asansörde mahsur kaldığını farkeden bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde asansörün kapısını açarak Özcan Şahin'i kurtardı.

 


- İstanbul
Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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