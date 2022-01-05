Asansörde 15 yaşındaki kızı zorla öpmeye başladı, babanın kapıyı açması ile kıyamet koptu - Haberler
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Asansörde 15 yaşındaki kızı zorla öpmeye başladı, babanın kapıyı açması ile kıyamet koptu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Rusya'da 15 yaşındaki kız çocuğu, bindiği asansörde 27 yaşında olduğu belirlenen bir kişinin istismarına uğradı. Saldırgan tarafından zorla öpülen kız çocuğunun imdadına ise çığlıklarını duyan babası yetişti. O esnada tüm olan biten asansörün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın Surgut şehrinde 15 yaşındaki bir kız, evine gitmek için yaşadığı apartmanın asansörüne bindi. O sırada asansörde bulunan 27 yaşındaki bir genç önce kızla konuştu sonra onu öpmeye başladı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN BABA SALDIRGANI YUMRUKLADI

Kızın karşı koymasına rağmen adam taciz etmeyi sürdürdü. Asansör durunca genç kız adamı iterek asansörden çıkmayı başardı. Kızın çığlıklarını duyana babası asansördeki saldırganı dışarı çıkarıp yumruklamaya başladı.

Asansörde 15 yaşındaki kızı zorla öpmeye başladı, imdada çığlıkları duyan baba yetişti

KISA SÜREDE YAKALANDI

Babanın elinden kurtulan saldırgan kaçmayı başardı. Asansör ve apartman güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Tutuklanan saldırgan yargılanacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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