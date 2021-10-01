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Asansör tartışmasında komşularını yaralayan genç ile babası ve kardeşi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Asansör tartışmasında komşularını yaralayan genç ile babası ve kardeşi tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asansöre binme tartışmasında bir komşularını iş yerinde tabancayla yaralayan şahıs ile babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asansöre binme tartışmasında bir komşularını iş yerinde tabancayla yaralayan şahıs ile babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi Huzurevleri semtinde M.B. ile komşusu Murat D. arasında asansöre binme meselesi yüzünden tartışma çıkmış, binada oturanlar araya girerek tarafları ayırmıştı. Tartışmanın ardından aynı sokaktaki iş yerine giden M.B. (56), Murat D.'nin silahlı saldırısına uğramıştı. M.B. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etmişti. Yaşanan boğuşma sırasında Murat D.'nin açtığı ateşte o sırada olay yerinde bulunan H.İ. de merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralanmıştı. Murat D. kaçarken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına ve tartışmanın yaşandığı yerde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Murat D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Murat D. (23) ve babası Turan D. (54) ile kardeşi F.D. (16) gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Asansör tartışmasında komşularını yaralayan genç ile babası ve kardeşi tutuklandı

Asansör tartışmasında komşularını yaralayan genç ile babası ve kardeşi tutuklandı

Asansör tartışmasında komşularını yaralayan genç ile babası ve kardeşi tutuklandı

Asansör tartışmasında komşularını yaralayan genç ile babası ve kardeşi tutuklandı

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Haber: Asansör tartışmasında komşularını yaralayan genç ile babası ve kardeşi tutuklandı - Haberler
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