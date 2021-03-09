Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı

09.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:49

Son dakika haberine göre Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu.

Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı

4 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi ölü bulunmuştu

KAYSERİ - Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü olarak bulunan 20 yaşındaki genç kadın toprağa verildi.

Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden buyana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni geçtiğimiz gün Güllük Caddesindeki babasının yaşadığı evin çatısındaki asansör dairesinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat'ın birlikte en son görüldüğü kişi C. A.'yı gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin C. A.'nın yanı sıra S. A. F.T., İ.H. K.S.G., ve G.H isimli şahısları gözaltına alındı. Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise ve cesedi Polat'ın annesi Güler Polat'tan DNA örneği alındı.

Ölü olarak bulunan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kayseri Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

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