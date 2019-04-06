Asam Heyetinden Müsiad Malezya'ya Ziyaret

KUALA Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Malezya şubesi, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) heyetiyle birlikte Malezya'ya ziyarete gelen gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) temsilcilerini ağırladı.

MÜSİAD Malezya'nın başkent Kuala Lumpur'daki merkezinde düzenlenen etkinlikte Dilipak, dernek üyeleri ve Malezya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla küresel dünya düzeni, yapay zeka, siber saldırılar, uluslararası gıda endüstrisi ve Türk dış politikası üzerine sohbet etti.

Küresel düzenin 2050 yılına kadar dünya nüfusunda büyük bir azalma hedeflediğini belirten Dilipak, "Bugün dünya genelinde tezgahlanan terör ve iç savaşlar artık dünya nüfusunu azaltma planlarını yeterince karşılamıyor. Bu yüzden gıda genetiğiyle oynama, kısırlaştırma ve aile yapısını bozma gibi yöntemlere başvuruluyor." diye konuştu.

Dilipak, insanlığın bu tür küresel planlara karşı tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak, "Gıda ve aile kavramı üzerinden oynanmak istenen bu oyuna karşı bizim söyleyecek sözümüz olması gerekiyor. Bu mücadeleyi sadece İslam dünyasına sınırlayarak değil, insanlık adına bir araya gelerek yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

Yapay zeka ve siber saldırılar konusunda da Dilipak, gelecekteki savaşların bu iki saha üzerinden yapılacağına dikkati çekerek, "Bugün telefon üzerinden bir sodaya kafein ve alkol efekti yükleyip bir nevi uyuşturucu kokteyli üretebilecek noktaya bile geldi teknoloji. Tamamen teknolojiyle yaşayan genç nesillerimizi bu tür tehlikelere karşı nasıl bilinçlendireceğimizi düşünmeliyiz." dedi.

"Asya bölgesine daha çok önem vermeliyiz"

Gazeteci-yazar Dilipak, Türkiye'nin dış politikası ve dünya siyasetindeki yerine dair değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD'ın Malezya'da ve Asya bölgesinde varlık göstermesinin önemine değinen Dilipak, "Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'teki Müslümanları toplarsak dünyada yaşayan 3 Müslümandan biri Hint kökenli. Bunun yanı sıra Güneydoğu Asya'da da çok büyük bir Müslüman nüfusu mevcut. Hepsini bir araya getirdiğinizde dünya Müslümanlarının neredeyse yarısının Asya bölgesinde olduğu görüyoruz. Bu yüzden bu bölgeye daha fazla önem vermeliyiz." diye konuştu.

Dilipak, Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerin ilerleyen 10 yıl içinde büyük güç olacağının altını çizerek, "Türkiye'nin bu ülkelere yönelik senaryosu daha güçlü olmalı. Özellikle Malezya ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya'nın önemli güçleriyle sağlam ittifaklar kuramazsak bu boşluğu başka devletler doldurur." dedi.

Sohbetin ardından yazar Dilipak ve ASAM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, MÜSİAD Malezya Temsilcisi Sabri Yardımcı'ya hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA