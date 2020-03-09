ASALA'nın şehit ettiği Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ASALA'nın şehit ettiği Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı - Haber
Türkiye, Balkar, Güncel

ASALA'nın şehit ettiği Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı

ASALA terör örgütünün 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar'ın ölümünün 37'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

09.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:20
ASALA'nın şehit ettiği Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı

ASALA terör örgütünün 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar'ın ölümünün 37'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükelçi Balkar'ın şehit edildiği yerdeki anıtta düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve büyükelçilik görevlilerinin yanı sıra Sırbistan Dışişleri Bakanlığından da temsilciler katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, terörün dini, milleti ve sınırı olmadığını vurgulayarak, Türkiye ile Sırbistan'ın terörle mücadelede iyi iş birliğine sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Şehit edilen Balkar'ın bir toplantıya yetişmeye çalıştığı sırada trafik ışıklarında saldırıya uğradığını hatırlatan Bilgiç, onu tanıma imkanı bulmuş insanların bugün dahi onun hakkında çok güzel şeyler anlattığını söyledi.

Törene katılanlar, daha sonra anıtın bulunduğu yere karanfil bıraktı.

Olay

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te ASALA terör örgütü mensubu iki saldırgan tarafından Büyükelçi Balkar'a otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda ağır yaralanan Balkar iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında olay yerinden geçen ve kendisine kurşun isabet eden bir öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar Kirkor Levonyan ile Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984'te yakalanmış ve 20'şer yıl hapis cezası almıştı.

ASALA'nın şehit ettiği Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

ASALA'nın şehit ettiği Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Can Yaman Cem Yılmaz Dilek Yaman
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: ASALA'nın şehit ettiği Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:50:40. #1.15#