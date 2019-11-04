1.4 milyar Çinli, Türk kahvesi tiryakisi olucak!

04.11.2019 14:48

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı olan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Çinli tüketicilere, özellikle Çin'deki kahve zincirlerine ürünlerimizi satmayı arzu ediyorum. Kahve zincirleriyle işbirliği yapacağız" diye konuştu. Arzum'un 2017 yılında kahve zincirlerinden Starbucks'la iş birliği anlaşması imzaladığını belirten Kolbaşı, "Bu iş birliği modelini Çin'de dahil olmak üzere onlarca ülkedeki Starbucks'lara yayacağız" dedi.

Çin'in içinde bulunduğu Uzakdoğu pazarının tüketim kabiliyetinin sürekli arttığına dikkat çeken Kolbaşı, ithalat fuarı gibi platformlara dayanılarak Uzakdoğu'yla ilgili daha fazla bilgi edinilebildiğini vurguladı. Kolbaşı, "Bugün İstanbul'dan Beijing'e 8 saatlik uçuşla varılabilir. Uzakdoğu bize hiç uzak sayılmaz. Doğudan ithalat yaptığımız gibi Doğu'ya ihracat da yapmamız gerekir" yorumunu yaptı.

GEÇEN YIL SUNİNG İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Türkiye adına Suning şirketiyle 500 milyon euroluk satın alma anlaşması imzaladıklarını belirten Kolbaşı, bu yıl da fuara katılmaktan memnun olduklarını söyledi. 1992 yılından beri her yıl nisan ve ekim aylarında Çin'deki Guangzhou İthalat ve İhracat Fuarı'na katıldıklarını ifade eden Kolbaşı, ithalat fuarının Çin'in uyguladığı Kuşak ve Yol inşasının getirdiği bir sonuç olduğunu savundu.

Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaya atılmasından bu yana, Çin piyasasının daha çok dışa açıldığına dikkat çeken Kolbaşı, dünya markası haline gelmek isteyen herhangi bir işletmenin 1 milyar 400 milyonluk bir nüfusa sahip olan dev piyasayı ihmal etmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler