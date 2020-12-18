Arzu Sabancı kimdir, kaç yaşında? Arzu Sabancı hayatı ve biyografisi!
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Arzu Sabancı kimdir, kaç yaşında? Arzu Sabancı hayatı ve biyografisi!

18.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:22
Arzu Sabancı kimdir, kaç yaşında? Arzu Sabancı hayatı ve biyografisi!

Gündeme gelen isimlerden biri olan Arzu Sabancı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Arzu Sabancı kimdir, kaç yaşında? Arzu Sabancı hayatı ve biyografisi! Arzu Sabancı mesleği nedir?

Sabancı ailesine mensup isimlerden olan Arzu Sabancı, Ömer Sabancı ile 1986 yılından beri evlidir. Çocukları ise Kerim Sabancıdır. Gündeme gelen isimlerden biri olan Arzu Sabancı kimdir?

ARZU SABANCI KİMDİR?

Arzu Sabancu 7 Eylül 1965 yılında dünyaya geldi.

Arkeoloji öğrenimi gördü. İş hayatına, 1997'de, birçok dünya markasına koleksiyon hazırlayan ExSa Konfeksiyon'da başladı. 2000'de, İngiltere'deki Arcadia Group bünyesinde bulunan altı tanınmış markayı Türkiye perakende sektörüne kazandıran Giysa'da çalıştı. Dört yıl sonra kendi şirketini kurarak dünyanın seçkin moda markalarını Türk modaseverlerle buluşturdu. 2008'de İtalyan PINKO markasını bünyesine kattı. Koton ve PINKO için kapsül koleksiyonlar hazırladı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:22:57. #1.14#
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