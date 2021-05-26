Arzu Erdem kimdir? Arzu Erdem kaç yaşında, nereli? Arzu Erdem hayatı ve biyografisi!
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Arzu Erdem kimdir? Arzu Erdem kaç yaşında, nereli? Arzu Erdem hayatı ve biyografisi!

Arzu Erdem kimdir? Arzu Erdem kaç yaşında, nereli? Arzu Erdem hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Arzu Erdem izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Arzu Erdem kaç yaşında, nereli? Arzu Erdem hayatı ve biyografisi! Arzu Erdem kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Arzu Erdem hakkında araştırmalar yapılıyor. Arzu Erdem kimdir? Arzu Erdem kaç yaşında, nereli? Arzu Erdem hayatı ve biyografisi!

ARZU ERDEM KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Şubat 1970

Kaç yaşında: 51yaşında

Nereli:Almanya

Arzu Erdem Türk siyasetçi. Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem İstanbul milletvekilidir.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümünden mezun oldu (1991). 26. Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye- AB KPK ve Avusturya, Ruanda, Tanzanya, Namibya, Bulgaristan, Burkina Faso, KKTC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve İrlanda Dostluk Grubu üyeliği gibi muhtelif pozisyonlarda yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 25, 26 ve 27. Dönemler için İstanbul'dan milletvekili seçildi. Partinin grup divanında yer aldı.

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Arzu Erdem kimdir? Arzu Erdem kaç yaşında, nereli? Arzu Erdem hayatı ve biyografisi! - Haberler
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