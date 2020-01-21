: Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demektir? Arya TDK anlamı nedir?

21.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:57

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Arya olarak öne çıkmaktadır. Arya isminin anlamını merak eden ebeveynler Arya isminin anlamı nedir ve Arya ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

ARYA NE DEMEK?

Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı. Üç bölümlü şarkı formundan oluşan eşlikli solo ses yazılmış sahne şarkısıdır.

M.Ö.1800'lü yıllarda İç Asya çevresinden Hindistan'a gelen bir topluluk.

ARYA İSMİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Arya, Güçlülüğü, dirayetli olmayı berten bir isimdir. Soyluluğu ve asaleti ifade etmektedir. Bu isme sahip olan kimseler, azimli, kararlı ve sebatkar kimselerdir. Yaşamda el attıkları her işte başarılı olurlar. Bu isim neşeyi temsil eder. Aynı zamanda keskin bir zekaya işarettir.

ARYA İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

AryaKur'an'da geçmemektedir.

ARYA TDK ANLAMI NEDİR?

Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça.

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