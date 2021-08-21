Artvin-Yusufeli Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Yusufeli Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi.
Artvin-Yusufeli Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
ARTVİN - Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Artvin'in Yusufeli İlçesinde de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Çağlayan Köyü Ambarlı mevkide gerçekleşen heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül