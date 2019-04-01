Artvin Yusufeli'de '4 Oy Pusulası Kayıp' İddiasına İnceleme

ARTVİN'de, resmi olmayan rakamlara ve yapılan itiraza göre AK Partili Eyüp Aytekin'in 3 oy farkla kazandığı Yusufeli ilçesinde 4 oy pusulasının kaybolduğu iddia edildi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutulan olayla ilgili İlçe Seçim Kurulu inceleme başlattı.

Yusufeli ilçesinde, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Demirci 2 oy farkla kazandı. İtiraz üzerine bir sandıkta tutanaklar üzerinde yeniden yapılan hesaplamalarda, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. İlçede 1015 no lu sandıkta 4 oy pusulasının kaybolduğu iddia edildi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutulan olayla ilgili Yusufeli İlçe Seçim Kurulu inceme başlattı. CHP'lilerin itiraz ettiği seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor.

'4 KAYIP OY PUSULASI SEÇİMLERİN YENİLENMESİ ANLAMINI TAŞIR'

CHP'li aday Barış Demirci, seçim tutanaklarına göre 3 oy geride olduklarını belirterek "Yapmış olduğumuz itirazlar kapsamında 1015 nolu sandıkta yapılan incelemede 4 adet başkanlık pusulası kayıp olduğu belirlendi. 3 oy geride olduğumuz için 4 oy başkanlık pusulası seçimin neticesini değiştireceğinden bunu tutanak altına aldık. Yarına kadar karar verme süresi var Seçim kurulu başkanı inceleme ve değerlendirmesini yapacak ve kararı verecek. Bizim bir hukukçu olarak ön gördüğümüz 4 tane sandık başkanlık pusulasının kaybı seçimlerin yenilenmesi anlamını taşır. Yalnız bu karar henüz netleşmedi. Elimizde 4 adet başkanlık pusulasının kayıp olduğuna dair tutanak var. Yarın verilecek kararı hep birlikte bekleyeceğiz" dedi.

- Artvin

Kaynak: DHA