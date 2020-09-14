Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş yerleri, çay bahçeleri, kıraathaneler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve meydanlarda alınan tedbirleri denetledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi
14.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:12

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş yerleri, çay bahçeleri, kıraathaneler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve meydanlarda alınan tedbirleri denetledi.

Esnaftan iş yerlerinde uyguladıkları Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi alan Vali Doruk, temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Doruk, sokaktaki vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, salgınla mücadelede hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına kayıtsız şartsız uymalarını, bu kurallara uymayanları da uyarmalarını istedi.

Vali Doruk, daha sonra Kaymakamlık binasında bir araya geldiği mahalle muhtarlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı gerçekleştirdi.

Denetimlerde Vali Doruk'a, Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ile Borçka Kaymakam Vekili Mustafa Balaban eşlik etti.

Kaynak: AA

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