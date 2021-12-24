Artvin Valisi Doruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Doruk, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 64 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı", İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğraflarına oy veren Doruk, sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" ve "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını tercih etti.

Vali Doruk, fotoğrafların her birinin ayrı hikayesi olduğunu belirterek, seçmekte çok zorlandığını söyledi.

Bir asrı aşkın geçmişe sahip AA'nın hem dünyada hem de Türkiye'de önemli haberler e imza attığını vurgulayan Doruk, AA çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik etti.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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