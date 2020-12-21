Artvin'in neyi meşhur? Artvin'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Artvin'in nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Artvin'in nesi meşhur, neyi meşhur? Artvin'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Artvin'in en meşhur içecekleri nelerdir? Artvin'in en meşhur yemekleri, Artvin'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Artvin'in neyi meşhurdur, Artvin'in nesi meşhur? Artvin'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ARTVİN'İN NEYİ MEŞHUR?

Artvin ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Laz Böreği

Katmer

Çergebaz

Soğan Harşosu

Yatık Döner

Lenger

Hasuta

Kalaco

Kaygana

Püşürük Çorbası

Yoğurtlu Silor

Gaviçi

Hamsili Ekmek

Çarğala

Hinkal

Kaysefe

Benekli Alabalık

Şalgam Pancar Yemeği

Pushal

Artvin'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.