Artvin'deki 2 bin rakımlı Maden köyü ahşap mimarisi, kültürü ve doğasıyla ilgi çekiyor

Artvin'deki 2 bin rakımlı Maden köyü ahşap mimarisi, kültürü ve doğasıyla ilgi çekiyor Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Maden köyü, ahşap mimarisi ve geleneksel köy hayatları ile dikkat çekiyor.