Artvin'de yaban hayatı fotokapan görüntülerine yansıdı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.
ARTVİN (AA) - Artvin'de yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının korunması, görüntülenmesi ve yeni türlerin tespiti amacıyla kentteki farklı ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi.
Fotokapanlara, kurt, sincap, çakal, domuz ve ayı gibi hayvanların görüntüleri takıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, binlerce beğeni aldı.
AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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