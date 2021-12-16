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Artvin'de tır üzerinde ölüme terk edilen atlar için ünlü sanatçı Leman Sam konser vermeye hazırlanıyor

Artvin'de tır üzerinde ölüme terk edilen atlar için ünlü sanatçı Leman Sam konser vermeye hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Artvin'de geçtiğimiz aylarda Kars'tan Kırgızistan'a kesilmek üzere götürülmek istenirken tır dorsesinde ölümü terk edilen atlar için ünlü sanatçı Leman Sam konser vermeye hazırlanıyor.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de geçtiğimiz aylarda Kars'tan Kırgızistan'a kesilmek üzere götürülmek istenirken tır dorsesinde ölümü terk edilen atlar için ünlü sanatçı Leman Sam konser vermeye hazırlanıyor.

Tır dorsesinde ölüme terk edilen atlara gönüllü hayvan severler sahip çıkmış, bakım ve tedavileri yapılmıştı. Atların sahibi ve tır şoförlerine para cezası verilirken, atlar ise yedi emin olarak hayvan severler tarafından sahiplenilmişti.

Artvin'de faaliyet gösteren Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) Borçka ve Ardanuç ilçelerinde atlara yer temini ve ahır yaparak hayvanların kalacak yerlerini sağlamıştı. Bakım ve tedavilerini üstlenen HAYDİKO'ya destek sanatçı Leman Sam'dan geldi. 8 Ocak'ta Hopa'da atlar yararına düzenlenecek olan konserin geliri bakımları süren atlar için kullanılacak. - ARTVİN

Artvin'de tır üzerinde ölüme terk edilen atlar için ünlü sanatçı Leman Sam konser vermeye hazırlanıyor

Artvin'de tır üzerinde ölüme terk edilen atlar için ünlü sanatçı Leman Sam konser vermeye hazırlanıyor

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İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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