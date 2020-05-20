Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu Artvin'in Şavşat ilçesinde bir ayı, bir haftadır her gece ilçe merkezine iniyor. Vatandaşların kendisi için bıraktığı yiyeceklerle beslenen ayı, sosyal medyada da ilgi görüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, bir haftadır her gece ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çevre sakinlerinin yiyecek bırakarak beslediği ayı, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Vatandaşların sosyal medyada da paylaştığı ayı, sanal alemde de büyük ilgi görüyor.

BOZ AYI, BİR HAFTADIR İLÇE MERKEZİNE İNİYOR

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir haftadır, özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine kadar inen boz ayı, ilgi odağı oldu. Gündüzleri kırsal mahallelerde yiyecek arayan, gece geç saatlerde ise sessizliğe bürünen ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlçe sakinleri pencerelerden izlediği ayı için sokaklara yiyecek bırakmaya başladı. Sokaklarda dolaşan ayının görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

"BİR AYIMIZ EKSİKTİ"

İlçe sakini Özgüç Doğan, gündüzleri koronavirüsten geceleri ise ayıdan ötürü sokağa çıkamadıklarını belirterek, sevimli hayvanın kendilerinin maskotu olduğunu söyledi. Doğan, "Bir ayımız eksikti, o da geldi. Geceleri ayıdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Biraz korksak da çocuklarımız ve bizler için güzel bir heyecan oluyor. Yine de her gece gelmesini bekliyoruz. Davetsiz misafirimiz maskotumuz oldu" dedi.

"GECELERİ AYININ GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Her gece şehir merkezinde ana caddeye gelen ayıyı gece saatlerce bekleyen Büşra Erdem ise "Büyükşehirlerdeki ablam ve akrabalarım sosyal paylaşım sitelerindeki bazı görüntüleri görmüş. Çok merak ediyorlar. Ben de şu an balkonda ayıyı bekliyorum. Geldiği an canlı yayın yapacağım. Bir haftadır her gece geliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA