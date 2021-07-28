Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
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Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

22 Temmuz'da Artvin'in Mugrul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu. 6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 8 kilometre aşağıda bulundu. Serdar Yiğit'in Ayşe Yıldım ile nişanlı olduğu, eylül ayında dünyaevine gireceği, evini ve eşyalarını alıp tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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