Artvin'de heyelan nedeniyle bir ev tedbiren boşaltıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir ev tedbiren boşaltıldı.

İlçeye bağlı Köprücü köyünde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonucu, Osman Öztürk'e ait 6 kişilik ailenin yaşadığı evin arka bölümünde heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı ve AFAD ekibi olay yerine gitti.

Yapılan incelemenin ardından, evin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Ev sakinleri, komşularının yanına yerleştirildi.