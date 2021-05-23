Artvin'de dört çocuk babası evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de dört çocuk babası evinde ölü bulundu

Artvin'de dört çocuk babası evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Borçka ilçesinde bir tır şoförü evinde ölü olarak bulundu.

Artvin'in Borçka ilçesinde bir tır şoförü evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Borçka ilçesine bağlı Kaleköy'de ikamet eden tır ve kamyon şoförü Özcan Kasımoğlu'nun (42) evinden silah sesleri duyuldu. Eve giren yakınları Özcan Kasımoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kasımoğlu'nun kafasından silahla vurularak öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrası dört çocuk babası Özcan Kasımoğlu'nun ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Burak Sergen Armağan Çağlayan Meltem Miraloğlu
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin'de dört çocuk babası evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 21:09:32. #1.14#

title