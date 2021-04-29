Artvin'de çığ nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı
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Artvin'de çığ nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı

Artvin'de çığ nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Cami Havzası kara yolu ulaşıma açıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Cami Havzası kara yolu ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerinin bulunduğu Camili Havzası'ndaki 1900 rakımlı Camili Geçidi'ne sabah saatlerinde çığ düştü.

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin yaklaşık bir saatlik mücadelesi sonrası açıldı.

Çığ anları bölgede yolculuk yapan vatandaşların kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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