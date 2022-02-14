Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkisinde kar küreme çalışmaları sırasında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı.

Bu arada, çığ riski bulunan güzergahta geçişler, kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri de riskli bölgede bekleyişini sürdürüyor.