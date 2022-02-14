Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2) - Haberler
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Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

Demirören Haber Ajansı, Nurbay Usta - Güncel
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Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkisinde kar küreme çalışmaları sırasında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı.

Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkisinde kar küreme çalışmaları sırasında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı.

Bu arada, çığ riski bulunan güzergahta geçişler, kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri de riskli bölgede bekleyişini sürdürüyor.


Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel

Toros Dağları, Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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