Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)
Demirören Haber Ajansı, Nurbay Usta - Güncel
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Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkisinde kar küreme çalışmaları sırasında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı.
Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkisinde kar küreme çalışmaları sırasında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı.
Bu arada, çığ riski bulunan güzergahta geçişler, kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri de riskli bölgede bekleyişini sürdürüyor.