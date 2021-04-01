Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
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Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı -Köydeki 6 evde çıkan yangının yayılmasından endişe ediliyor Artvin'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı.

Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı

-Köydeki 6 evde çıkan yangının yayılmasından endişe ediliyor

ARTVİN - Artvin'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı. Çıkan yangında şuana kadar 6 evin yandığı öğrenilirken, yangının diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı en eski yerleşim yerlerinden olan Ortaköy köyü Soylu mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile bitişikteki evlere sıçrarken şuana kadar yangında 6 ev zarar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için Artvin Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri ile köylüler yoğun çaba harcarken, yangının büyümesinden endişe ediliyor.

Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Artvin'de Ortaköy köyünde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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