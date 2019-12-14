: Artvin'de arazi yangını

14.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:10

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Üç Kardeşler köyünün Yeşilce mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araziye yayılan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ilgili kurumların ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin erken müdahalesi ile yangının büyümeden kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü söyledi.

Akçiçek, yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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