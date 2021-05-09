Artvin'de annesiz kalan 7 köpek yavrusu koruma altına alındı
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Artvin'de annesiz kalan 7 köpek yavrusu koruma altına alındı

Artvin'de annesiz kalan 7 köpek yavrusu koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Borçka ilçesinde anneleri ölen 7 yavru köpek, koruma altına alındı.

Artvin'in Borçka ilçesinde anneleri ölen 7 yavru köpek, koruma altına alındı.

Akpınar köyünde doğum yapan bir köpeğin kısa bir süre sonra ölmesi üzerine 7 yavrusu ortada kaldı.

Köy sakinlerinden Osman Altun, Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ile iletişime geçerek yavru köpeklerin koruma altına alınmasını istedi.

"Haybulans" adı verilen sokak hayvanları bakım ve nakil aracıyla köye giden ekipler, yavru köpekleri teslim aldı.

Merkeze getirilen yavru köpekler, veteriner hekim tarafından muayene edilip beslendikten sonra koruma altına alındı.

Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Coşkun, gazetecilere, yavru köpeklerin sağlık sorunu ve hastalığının olmadığını söyledi.

Yavruların annelerinin ölümünden sonra besinsiz kaldıkları için gerekenden biraz zayıf olduklarını belirten Coşkun, "Özel bir besleme gerçekleştiriyoruz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Veteriner hekimimiz de yakından takip ediyor. Kısa sürede güçleneceklelerdir inşallah." dedi.

Coşkun, sokak hayvanlarının hayatlarını sürdürebilmesi adına vatandaşların duyarlılığının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Belediye Başkanımız Demirhan Elçin sokak hayvanları konusunda çok duyarlı. Sokak hayvanları ile ilgili yaşanan olumsuz durumlarda vatandaşlarımız bizimle iletişime geçerse gerekeni yaparız." diye konuştu.

Coşkun, yavru köpekleri, arzu eden hayvanseverlere sahiplendirebileceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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