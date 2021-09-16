Artvin'de alışveriş merkezinde çocuk kütüphanesi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de alışveriş merkezinde çocuk kütüphanesi açıldı

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de alışveriş merkezinde çocuk kütüphanesi açıldı

Artvin'de bir alış veriş merkezinde yer alan çocuk kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Artvin'de bir alış veriş merkezinde yer alan çocuk kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Toplamda 5 bin kitap bulunan ve 11.00-19.00 saatleri arasında açık olacak kütüphane 0-16 yaş arası çocuklara hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, kütüphane açılışlarını çok önemsediklerini, bir Artvinli olarak buradaki açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Odabaş, konuşmasında "Genel Müdürlüğümüz Türkiye çapında 1224 kütüphane ile halk kütüphaneciliği hizmeti vermektedir. Artvin'de de il halk kütüphanemiz, ilçelerde de ilçe kütüphanelerimiz var ama çocuk kütüphanemiz yoktu. Yeni başlattığımız bir proje olan AWM kütüphaneleriyle ilgili bir şey düşündük. Sağ olsunlar buradaki yetkililer bu işe pozitif baktı ve kütüphanemizi bugün açtık". dedi.

Burada kitap okuyarak, eğlenerek hayatının akışını değiştirecek bir çocuğun çıkmasının bile kendilerini son derece mutlu edeceğini vurgulayan Odabaş, "Belki bir 30 sene sonra buradaki çocuklarımızdan biri Aziz Sancar, Fuat Sezgin olarak karşımıza çıkıp, 'Artvin'de çocuk kütüphanesinde kitap okuma alışkanlığı kazandım' derse bundan çok büyük bir kıvanç duyarız." diye konuştu.

Genel müdürlük olarak mevcut kütüphaneleri yenilemenin dışında mekan çeşitliliğini artırmak adına çalışmalar yürüttüklerini bunlardan birisinin de AVM kütüphaneleri olduğunu belirten Odabaş, "Bebek kütüphaneleri açıyoruz. Havaalanı, gar kütüphaneleri açıyoruz. İnsan olan her yerde milletimizi kitapla, kültürle, sanatla buluşturmak için mekan arayışı içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk da kütüphanenin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocukların burada faydalı ve bir şekilde zaman geçireceğinden emin olduğunu kaydeden Doruk, "Başarının temelinde bilgi edinmenin olduğunu biliyoruz. Medeniyetimiz, dinimiz, bilime ve ilime önem veriyor. Bunu sürdürmekte eğitim ve kitapla mümkün. Bunu sağlamak için bu tür mekanların oluşturulması çok önemli." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da günümüzde en büyük gücün bilgi olduğunu, bilginin de çok okumayla elde edilebileceğine dikkati çekti.

Balta, kitaba küçük yaşta ulaşımı kolaylaştıracak bu kütüphanenin Artvin için çok önemli olduğunu kaydederek, "İnsanların en çok uğradığı böyle bir mekanda bu kütüphanenin açılması gerçekten güzel bir düşünce." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak

Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı

Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar "Biz de şaşkınız" diye açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Artvin'de alışveriş merkezinde çocuk kütüphanesi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:27:01. #1.12#