Artvin'de aç kalan ayı 12 arı kovanına zarar verdi
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Artvin'de aç kalan ayı 12 arı kovanına zarar verdi

Artvin'de aç kalan ayı 12 arı kovanına zarar verdi
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'in Arhavi ilçesinde, aç kalan ayı saldırısı sonucu 12 arı kovanı zarar gördü.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, aç kalan ayı saldırısı sonucu 12 arı kovanı zarar gördü.

İlçenin Ortacalar köyünün Kamilet Vadisinde Erkan Can'a ait bahçeye giren aç ayı, arı kovanlarını parçaladı.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçesine zaman zaman gelen ayıya yaklaşık 2 yıldır beslenmesi için bahçeye bal ve yiyecek bıraktığını belirterek, "Maalesef ayılar arılarıma zarar vererek 12 kovanımı parçaladı. Yaban hayatına saygı duyuyoruz onlarda bu doğada yaşamlarını sürdürmeliler. Arı üreticileri olarak her yıl böyle vakalarla karşılaşıyoruz. Yetkililerimiz ayıların bağ bahçe ve yerelim alanlarımıza inmemesi için doğaya yaban hayatının beslemesi için çeşitli meyve fidanları dikmesini talep ediyoruz. Aç kalan ayılar yiyecek bulamadıkları için yerleşim alanlarına iniyor. Zararlarımızın karşılanmasını ilgililerden talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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