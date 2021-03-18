Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi
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Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi

18.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:36
Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün çıkan yangının ardından yanan evler havadan görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün çıkan yangının ardından yanan evler havadan görüntülendi.

İlçenin Dereiçi köyünde dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangında 35 bina ve 60 hane kül olmuştu. Yangın felaketinin boyutu bugün havadan görüntülenirken, yanan evlerin görüntüsü adeta savaş alanını andırdı. - ARTVİN

Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi
Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi
Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi
Artvin'de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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