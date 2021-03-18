Artvin'de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı

Artvin'de 35 hanenin, 60 evinin kül olduğu yanının başlama anındaki görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'de 35 hanenin, 60 evinin kül olduğu yanının başlama anındaki görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'in Yusufeli İlçesi bağlı Dereiçi köyünde, 35 binada 60'a yakın evin yandığı yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Ahşap bir evin çatısında başladığı görünen yangının başlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı